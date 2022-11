Oberpullendorfs Bezirksläufer räumten bei Titelkämpfen ab

Werbung

Bei idealem Laufwetter fanden insgesamt 24 Athleten der beiden mittelburgenländischen Laufclubs den Weg nach Sankt Margarethen, wo am vergangenen Samstag die burgenländischen Landesmeisterschaften im Crosslauf stattfanden.

Marie-Sohie Mayerhofer-Pogats, Natalia Steiger-Rauth, Domagoj Mohl, Paul Mayerhofer-Pogats und Stefan Johann Pendl (v.l.) vom LMB waren in St. Margarethen erfolgreich. Foto: zVg

Für den LMB gingen fünf Läufer und Läuferinnen an den Start, die insgesamt vier Medaillen einheimsten. Natalia Steiger-Rauth (W45) sorgte für das einzige Gold, Stefan Pendl (M50) holte Rang zwei vor seinem Teamkollegen Domagoj Mohl. Für ein zweites LMB-Bronze sorgte Marie-Sophie Mayerhofer-Pogats in der Allgemeinen Klasse der Damen, ihr Gatte Paul (M40) schrammte als Vierter knapp am Podest vorbei.

Das 19-köpfige Team des LAC Unlimited drückte der Veranstaltung im Nordburgenland seinen Stempel auf. Gleich sechs Mal Gold, sieben Mal Silber und drei Mal Bronze konnten auf der selektiven Strecke erlaufen werden. „Aufgrund der großen Anzahl an LAC-Läufern war es fast wie eine Vereinsmeisterschaft“, schmunzelte Obmann Daniel Wildzeiss.

Die schnellste Zeit über die 9,2 Kilometer lief Martin Melchart als Sieger der Allgemeinen Klasse.