Der Meistersekt war eingekühlt, doch am Ende wurde es für Mannschaftsführerin Dahlia Schlögl und ihre Teamkolleginnen des TC Rattersdorf-Liebing nichts mit der Party. Zwar feierte man in der letzten Runde den erwartet klaren 5:1-Erfolg über Lackenbach, doch am Ende fehlten 22 Games zum Aufstieg.

Didi Heger Dritter. Nora Krail, Sandra Janitsch, Anna Weninger und Miriam Reiterits (v.l.) vom TC Lackenbach holten in dieser Meisterschaft sieben Zähler.

Aber der Reihe nach: In der Vorwoche trafen sich Oberpullendorf und Rattersdorf zum Spitzenspiel in der Bezirkshauptstadt. Die Oberpullendorferinnen holten in den Einzeln einen 3:1-Vorsprung heraus, den sie in den Doppeln verwalteten. Endstand: 4:2.

„Ein Unentschieden wäre für uns im Titelkampf sehr wichtig gewesen und war auch noch in den Doppeln möglich“, blickt Schlögl auf eine bittere Niederlage zurück. Dennoch bestand mit einem Kantersieg in dieser Woche noch die Möglichkeit, die Oberpullendorferinnen in letzter Sekunde noch abzufangen. Lange Zeit sah es auch sehr gut aus. Stephanie Fabian, Susanne Stampf und Josefine Reiter holten ihre Single-Punkte und auch Elisabeth Zillinger führte im vierten Einzel mit 6:3, 5:2 und 40:15.

Der entscheidende Punkt wollte aber nicht gelingen. Zillinger musste ihr Spiel gegen Anna Weninger noch abgeben und weil beide Doppel glatt gewonnen wurden, musste gerechnet werden. Denn sowohl das Punkte- als auch das Match- und Satzverhältnis waren ident mit jenen der Oberpullendorferinnen. Am Ende dieser Saison mit sechs Partien, entschieden 22 Games gegen Rattersdorf.

Der Enttäuschung, dass die Krönung einer tollen Saison nicht gelangt, wich bei den Rattersdorferinnen aber schnell der Zuversicht. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Jetzt sind wir irgendwann für den Aufstieg fällig“, richtet Dahlia Schlögl den Blick schon in die nächste Saison.