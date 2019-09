Als Meister der 1. Klasse OP durften die Mannen des DC Universe Steinberg am vergangenen Samstag an der ersten Sammelrunde der neugegründeten Landesliga der Herren teilnehmen. In Wiesen waren jeweils die beiden Topplatzierten jeder 1. Klasse aus dem Vorjahr an den Start gegangen.

Gegen Frauenkirchen den Sieg verspielt

Für Steinberg, das sich zuletzt zweimal zum Meister der 1. Klasse OP kürte, verlief das Turnier mittelprächtig. „Mit Rang drei wären wir zufrieden gewesen. Mit dem vierten Platz sind wir es nicht ganz“, erklärt Josef Hauser. „Hätten wir das Spiel gegen Hotshots Reloaded aus Frauenkirchen gewonnen statt Unentschieden gespielt, wären wir jetzt Dritter.“ An den zwei weiteren Turniertagen (18. Jänner in Gols und 23. Mai in Weingraben) gibt es aber noch genügend Chancen sich aufs Stockerl zu katapultieren. Mit der neuen Liga ansich ist Hauser aber zufrieden: „Da kann jeder richtig gut Dart spielen. Die Spiele waren echt spannend.“

Daher gilt es jetzt in der 1. Klasse OP die Spitzenposition zu behalten, damit man auch im nächsten Jahr wieder in der Landesliga dabei sein kann.