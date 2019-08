Der erste Sieger beim mittelburgenländischen Sommercup, der in drei Stationen in Weingraben, Lutzmannsburg und Lockenhaus ausgetragen wurde, heißt Christian Kallinger. Der Karler war als Führender zur finalen Station in die Gemeindehalle in Lockenhaus gekommen und konnte seine Spitzenposition gemeinsam mit David Pösinger im Mystery Double verteidigen.

Josef Zilling rückte noch gefährlich nahe

Der Bewerb in Lockenhaus war bis zum Schluss sehr spannend. Denn während Kallinger sich mit Rang sieben begnügen musste, drang Josef Zilling bis ins Finale vor. Bei einem Sieg wäre der Weingrabener punktegleich gewesen, hätte die höhere Anzahl an gewonnenen Legs herausgerechnet werden müssen. Zilling musste sich mit Partner Klaus Freyler jedoch der Paarung Senad Avdic/Nico Langer geschlagen geben, womit Kallinger als Sieger feststand.

Nach dem finalen Event in Lockenhaus wurde von den Organisatoren auch eine erste Bilanz gezogen. „Es waren an jeder Station zumindest 32 Teilnehmer am Start. Das ist sehr gut. Wir werden den Sommercup auch im nächsten Jahr veranstalten“, erklärt Organisator Josef Hauser. „Es wird allerdings kleinere Änderungen geben.“