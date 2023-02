DC Universe Steinberg ist für die zweite Runde gerüstet

Werbung

In der dritten Sammelrunde der Vorsaison konnte der DC Universe Steinberg die Red Skorpions an den heimischen Automaten in Weingraben erstmals in die Schranken weisen. Der Haken an diesem Heimsieg: Die Rohrbacher standen schon zuvor als Landesliga-Meister fest. Beim ersten Turnier dieser Saison drehten die Red Skorpions mit einem 8:4-Erfolg den Spieß allerdings wieder um.

Da sich beide Teams in den weiteren Begegnungen keine Blöße gaben, liegen die Titelkontrahenten aus dem Vorjahr wieder an der Tabellenspitze. Und diesmal wollen die Steinberger den Rohrbachern schon früher ein Bein stellen, um nicht wieder vorzeitig die Titelchancen zu begraben. „Wir waren beim ersten Turnier heuer in Hochneunkirchen schon knapp dran, möchten sie am Samstag in Eisenstadt mehr als nur ärgern“, meint Josef Hauser, der sein Team trotz zweier Abgänge vor der Saison auf gleichem Level wie im Vorjahr sieht. „Die Abgänge von Senad Avdic (DV Lockenhaus) und Martin Kisela (TV Total Wiesen) konnten wir mit Jürgen Heissenberger (vom eigenen Zweier-Team) und Andreas Kraly (Deutschkreutz) gut kompensieren.“

Für den ganz großen Wurf, sprich den Landesliga-Titel, zählen aber nicht nur die Duelle mit dem Tabellenführer. „Man muss in jedem Spiel hellwach sein, darf keinen der starken Gegner in dieser Liga unterschätzen“, sagt Hauser, der bei der Generalprobe in der 1. Klasse OP am vergangenen Wochenende gegen den DC Celtic in Schwarzenbach fehlte. Dennoch sicherte man mit einem 14:8 die erste Position in der Tabelle.