DC Universe Steinberg ist Landesmeister

Mit sechs Punkten Vorsprung reisten die Steinberger zur dritten und letzten Sammelrunde der BDV-Landesliga im Barrique in Gols. Das Ziel war daher klar: Der erste Landestitel sollte eingefahren werden. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Platz eins in den ersten drei Partien des Tages abzusichern“, erzählt Josef Hauser. Ein Vorhaben, dass auch in der Realität umgesetzt werden konnte. Zum Start hielten Pepi Zilling und Co. den Tabellenzweiten Red Skorpions (Rohrbach) mit einem 6:6-Unentschieden in Schach. Nach zwei weiteren Siegen über beide Heimteams der Crazy Orange war der Titel in trockenen Tüchern. Da spielte es auch keine Rolle mehr, dass man gegen Eisenstadt nicht mehr ganz so fokussiert zu Werke ging und eine knappe 5:7-Niederlage bezog. Das letzte Saisonspiel gegen die Highlanders (Hochneunkirchen) konnte dann wieder mit 7:5 gewonnen werden.

„Dieser Titel ist ein Meilenstein für uns“, freute sich Hauser. „Jetzt haben wir alle Titel, die es im burgenländischen Dart zu gewinnen gibt, tatsächlich gewonnen.“ Die Sammlung wurde nach drei Meisterschaften in der 1. Klasse OP und dem Cup-Sieg im Vorjahr nun um den Landesmeistertitel erweitert.