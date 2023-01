DC Waras Village: Erfolg macht Lust auf mehr

Werbung

Als Heimstätte dient der ehemalige VIP-Raum am Sportplatz in Kleinwarasdorf. „Ich möchte mich bei der Gemeinde und beim Bürgermeister bedanken, dass alles so schnell und unkompliziert abgewickelt wurde“, so Thomas Czvitkovits (4.v.l.), der gemeinsam mit Markus Binder, Manfred Sarközi, Jürgen Fischer und Mladen Slamek (v.l.) die „Einser“ bildet und in der Hinrunde von Erfolg zu Erfolg eilte. Lediglich gegen Steinberg 3 musste man sich mit einem X begnügen, alle anderen Begegnungen konnten gewonnen werden. „Natürlich wollen wir nun aufsteigen. Das Potenzial dazu haben wir“, weiß Czvitkovits, der im Sommer einen Top-3-Rang als Saisonziel ausrief. Die „Zweier“ liegt (noch) am anderen Ende der Tabelle. „Dort spielen nur Spieler, die mit dem Dart erst begonnen haben, wurde noch Lehrgeld bezahlt. Aber sie haben nie hoch verloren, immer brav mitgespielt.“ Und immerhin auch zwei Spiele für sich entscheiden können.