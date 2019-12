Während sich die Stars der PDC-Tour auf die Weltmeisterschaften im ehrwürdigen Alexandra Palace in London vorbereiteten, traf sich die burgenländischen Dart-Elite zum dritten Ranglistenturnier beim DC Barrique Team in Gols. Mitten drin im Geschehen waren auch etliche Akteure aus dem Mittelburgenland.

Erstmals am Podest und gleich Sieger

Allen voran der Weingrabener Josef Zilling, der für den DC Universe Steinberg vor der Scheibe steht. Während Zilling mit Rang fünf und vier bei den ersten beiden Stationen noch knapp am Podest vorbeischrammte, war er diesmal nicht aufzuhalten. Auch nicht im Endspiel vom zweifachen Turniersieger Josef Flonner. Zilling zeigte starke Nerven, gewann das Finale mit 3:2 und untermauerte damit auch seine Ambitionen auf den Gewinn der Gesamtwertung. In dieser führt der Sankt Margarethener Flonner mit den angesprochenen zwei Siegen und Rang zwei in Gols zwar immer noch komfortabel, allerdings gibt es noch drei Stationen zu bewältigen.

Ebenfalls im Spitzenfeld zu finden war der für das Oberpullendorfer Cafe 4 You spielende Peter Hubinger, der in Gols Fünfter wurde, und damit in der Gesamtwertung einen großen Sprung nach vorne auf Rang acht machte. Auch Zillings Gattin Anita punktete an den ersten drei Spieltagen konsequent und nimmt damit derzeit Platz 14, unter aktuell immerhin 104 geführten Spielern, ein.

Das nächste Ranglistenturnier findet am 11. April 2020 statt. Dann ist der DC Bulldogs aus Sankt Margarethen Gastgeber.