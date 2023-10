Zwei Lockenhauser für Rot-Gold

Ein knappes Jahr nach seiner Gründung stellt der burgenländische Steeldartverband (kurz: BSDV) zum zweiten Mal ein Team in der Bundesliga. Dieses wurde bei einer internen Ausscheidung in Kirchschlag bestimmt. Insgesamt fanden sich zehn Spieler ein, welche um sechs Plätze im Team ritterten. „Mit zehn Teilnehmern war das Qualifikationsturnier zwar zahlenmäßig nicht so stark besetzt, aber das Niveau war durchaus bundesligatauglich“, gibt sich BSDV-Vorstandsmitglied Josef Hauser, der im Vorjahr selbst dem Team Burgenland angehörte zufrieden.

Für Rot-Gold werden in dieser Saison Philipp Kappel (Lockenhaus), Julian Schmiedl (Siegendorf), Lukas Pösinger (Lockenhaus) sowie Senad Avdic, Markus Schoberwalter und Daniel Herzog, allesamt aus Kirchschlag, an den Start gehen. Der erste von sechs Bundesliga-Spieltagen steht am Samstag, den 21. Oktober in der Steiermark auf dem Programm.

Nach dem „Lehrjahr“ will man heuer auch die „Großen des Landes“ ärgern, wie Hauser bestätigt: „In der Vorsaison wurden wir wachgerüttelt. Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um mit den Besten des Landes mitzuhalten. Ich bin aber überzeugt, dass wir schon heuer eine bessere Rolle spielen.“ Im Vorjahr beendete man die Bundesliga mit nur einem Zähler auf dem fünften und letzten Platz. „Wir wollen heuer mehr als nur anschreiben.“