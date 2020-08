Aus dem im Sommer 2019 an drei Stationen (Anm.: Lutzmannsburg, Lockenhaus und Weingraben) ausgetragenen Sommercup wurde für 2020 das Dartiaten Sommerfest. „Zu Beginn der Überlegungen war nur fix, dass wir die Turniere an einem Wochenende an einem Standort abhalten wollten“, erklärt Steinbergs Josef Hauser wie der Startschuss zum völlig umgekrempelten Programm für diesen Sommer erfolgte.

Herausgekommen ist ein intensives Festwochenende vom 14. bis 16. August 2020 in der Gemeindehalle in Lockenhaus. Der Startschuss erfolgt am Freitag mit einem Bauernschnaps-Turnier, für welches insgesamt 128 Karten aufgelegt werden. Am Samstag um 9.30 Uhr wird es dann zum ersten Mal aus sportlicher Sicht interessant. Denn da steht als erster Bewerb des 2. Mittelburgenländischen Sommercups das Cricket (Anm.: dabei müssen in der Reihe die Felder 15 bis 20 und das Bulls Eye getroffen werden) auf dem Plan. Im Anschluss geht gleich der 501er-Bewerb über die Bühne. Zum Sieger wird der Punktebeste der beiden Bewerbe gekürt.

Und wer nach diesem intensiven Dart-Tag immer noch nicht genug hat, kann am Sonntagvormittag am Steeldart-Turnier teilnehmen. Dieses wird ebenfalls im 501er mit Double Out und Best of Five ausgetragen. „Es ist das einzige Steeldart-Turnier des Bezirks“, erzählt Josef Hauser, der sich daher auf viele Nennungen, die der Organisator selbst entgegennimmt ( 0660/4541794) freut. Die Anmeldungen für das Bauernschnapsen sowie Zimmerreservierungen laufen über Philipp Kappel ( 0664/5357281).

Eine Änderung gab es auch in der Vorstandsriege des DC Universe Steinberg. Christian Meixner beerbte Martin Pimper als Obmann. Der Neo-Vereinsboss hat also gleich alle Hände voll zu tun. Denn das Sommerfest soll ein Erfolg werden, wie es der Sommercup 2019 war.