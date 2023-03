Bundesliga Heim-Event in Stoob: (Noch) Lehrgeld gezahlt

Werbung

Vier Spiele - vier Niederlagen. Die Ausbeute der burgenländischen Dart-Aushängeschilder, nachdem man einmal gegen jeden Gegner angetreten ist, liest sich nach zwei Runden der Steeldart Bundesliga nicht wirklich berauschend. „Ist sie auch nicht, aber auch nicht so dramatisch, wie es auf den ersten Blick erscheint“, zieht Mannschaftsführer-Stellvertreter Josef Hauser nach dem Heimturnier in Stoob ein erstes Zwischenresümee.

„Man sieht schon, dass wir noch die eine oder andere Trainingseinheit benötigen, um auf diesem Level mithalten zu können. Die anderen Teams spielen diese Distanz (Anm.: 7 gewonnene Legs, während beim E-Dart 2 gewonnene Legs reichen) schon länger und sind auch an der Korkscheibe sattelfester. Dennoch konnten wir den einen oder anderen Gegner schon durchaus an seine Grenzen bringen.“

Das Heim-Event in Stoob bezeichnet Hauser übrigens als tolle Werbung für den rot-goldenen Dart-Sport. Nun gilt es nur noch in der nächsten Runde in Kärnten (18. März) auch sportlich nachzuziehen.