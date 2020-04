„Auch wenn sich im Alltag viel geändert hat. Für mein Dart kommt die Corona-Pause genau richtig“, meint Michael Rasztovits. Der Oberpullendorfer nimmt zu Trainingszwecken derzeit an einigen Online-Turnieren teil. Am vergangenen Samstag flatterte eine Einladung für ein kleines Turnier ins Haus. „Das 32er-Feld sah interessant aus, daher habe ich mich angemeldet“, erzählt Rasto.

Gut so, denn fünf Runden später stand er als Sieger fest und hatte zwei richtig große Namen auf der Abschussliste. Im Semifinale setzte sich der Oberpullendorfer gegen den Waliser Jamie „Rasta“ Lewis mit 6:4 durch. Die aktuelle Nummer 57 der PDC-Rangliste stand bei den Weltmeisterschaften 2018 immerhin im Semifinale (Anm.: 1:6 gegen Phil Taylor). Im Endspiel wies Rasto auch Stephen „The Bullett“ Bunting in die Schranken. Der Engländer kann auch einen Weltmeistertitel bei der BDO (British Dart Organisation) 2014 vorweisen. „Ich habe super gespielt. Natürlich ist es was anderes, zuhause anstatt auf der großen Bühne zu spielen. Auch in den eigenen vier Wänden musst du richtig stark spielen, um zu gewinnen“, erklärt der 36-Jährige.

Ziele gibt es auch im Home-Office genug. Einerseits nimmt Rasto weiter am C.O.V.I.D Championship teil. Beim zweiten Turnier scheiterte er zwar in der Runde der letzten 128 am kanadischen Profi Jim Long, dennoch soll der Weg ins Finalturnier der besten 32 führen. „Ich will jedes Turnier gewinnen, das ich bestreite. Diesmal hatte ich ein wenig Lospech, weil ich früh einen sehr starken Gegner erwischt und knapp verloren habe“, erklärt Rasto. Dank Rang drei beim ersten Turnier, sind seine Chancen aber nach wie vor noch voll intakt.