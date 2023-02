Steinberg setzte sich mit fünf Siegen ab

Werbung

Der vergangene Samstag in Eisenstadt, wo die zweite Sammelrunde der BDV-Landesliga stattfand, lief mehr als optimal für den DC Universe Steinberg. Mit fünf Siegen in fünf Spielen übernahmen Josef Zilling und Co. die Tabellenführung, haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den entthronten Spitzenreiter, die Red Skorpions aus Rohrbach.

Die Ablöse an der Tabellenspitze erfolgte schon im ersten Spiel des Tages für die Steinberger. Die Auslosung sorgte nämlich dafür, dass das Duell der beiden Spitzenteams das jeweils erste Spiel des Tages für beide Mannschaften war. DC Universe-Crack Josef Hauser: „Das ist natürlich nicht einfach. Man muss um 10 Uhr in der Früh, direkt nach dem Aufwärmen, gegen den direkten Konkurrenten antreten.“

Scheinbar hatten die Mittelburgenländer die Anreise nach Eisenstadt besser verkraftet, mit einem klaren 9:3 wurde den „Skorpionen“ gleich einmal der Stachel gezogen – die Initialzündung für einen perfekten Tag für den DC Universe. Alle anderen Gegner konnten ebenfalls in die Schranken gewiesen werden und da die Rohrbacher auch ihr zweites Spiel des Tages verloren, beträgt der Vorsprung der Steinberger vor der letzten Sammelrunde am 1. April in Gols satte sechs Punkte.

Hauser: „Nach den vier Titeln in der 1. Klasse in Folge und dem Cup-Sieg im vergangenen Jahr, wäre das natürlich die Krönung.“ Das Auftaktspiel gegen die Red Skorpions könnte bereits die Vorentscheidung um den Titel bringen.