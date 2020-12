Der SC Ritzing kam in der abgebrochenen Herbstsaison der Burgenlandliga nur auf sieben Spiele, mit 13 Punkten kann sich die Bilanz durchaus sehen lassen. Manager Mario Posch sprach mit der BVZ über die Corona-Folgen und den sportlichen Status quo am Sonnensee.

BVZ: Wie schätzen Sie die langfristigen Folgen der Corona-Problematik für den Fußball allgemein ein?

Mario Posch: Das ist schwierig zu sagen. Es wird darauf ankommen, wie lange uns dieses Thema begleitet. Auch die Verbände sollten sich überlegen, ob man die Vereine nicht in irgendeiner Form entlasten könnte. Stichwort: Reservebewerb.

Wie problematisch ist die derzeitige Situation für den gesamten Verein aus wirtschaftlicher Sicht?

Posch: Wir haben im Moment kein Problem, da in den vergangenen Jahren eine gute Basis geschaffen wurde. Natürlich ist es ein allgemeines Problem, wenn bei den Klubs die Einnahmen aus Festen und sogar aus dem Spielbetrieb wegfallen.

Mit 13 Punkten aus sieben Spielen liegt der SC Ritzing derzeit auf Tabellenplatz sechs, nach „Verlustpunkten“ nur drei Zähler hinter dem derzeitigen Leader. Wie zufrieden sind Sie mit der kurzen Herbstsaison?

Posch: Ich bin aufgrund der spielerischen Leistungen, die unser Team gezeigt hat, nicht unzufrieden. Trotzdem haben wir uns in einigen Spielen selbst um die Früchte unserer Arbeit gebracht und könnten locker drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Wir hatten auch mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen.

Wie schreitet die Kaderplanung voran, gibt es schon fixe Zu- oder Abgänge?

Posch: Die Brüder Alhosain und Alhassan Elzagalmi werden uns im Winter verlassen. Das hat jedoch weder sportliche noch finanzielle Gründe, sondern nur etwas mit ihrem Studium zu tun. Der zeitliche Aufwand wäre für die beiden einfach zu groß, wenn sie weiter in Ritzing spielen würden. Sportlich haben sie bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Sind irgendwelche Änderungen geplant? Wie sind Sie mit der Kaderzusammenstellung aus dem Sommer zufrieden?

Posch: Wir sind auf der Suche nach Spielern für mehrere Positionen. Im Gegensatz zu den vergangenen Transferzeiten ist es aber diesmal unser Ziel, Spieler zu verpflichten, die uns sofort helfen können. Sogenannte Perspektivspieler, die noch Zeit brauchen würden, werden wir nur in Ausnahmefällen dazunehmen.

Wie sehen die sportlichen Ziele für das Frühjahr, also für die – hoffentlich mögliche – Wiederaufnahme der Meisterschaft aus?

Posch: Unser Ziel ist immer das Gleiche: so viele Spiele wie möglich gewinnen – egal, wie viele es im Frühjahr sein werden. Nach der langen Pause fangen alle wieder praktisch bei Null an, wir werden sehen, was dabei herauskommt.

Interview: Michael Heger