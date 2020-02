„Bisher war noch nichts Brauchbares dabei“, fasste FSG-Trainer Kurt Jusits die bisherige Suche nach einem neuen Stürmer, neben Königs-Transfer Peter Sura, zusammen. In den vergangenen Testspielen wurde zwar einigen Kandidaten auf die Beine geschaut, wirklich überzeugen konnte den Trainer-Routinier aber keiner der Kandidaten. Auf jeden Fall wird man beim Aufsteiger bis zum Transferschluss am morgigen Donnerstag noch an einer Offensiv-Verstärkung „basteln“. Jusits: „Wir sind mit mehreren möglichen Alternativen in Kontakt, noch ist aber nichts spruchreif.“

Die beiden Testspiel-Niederlagen in der vergangenen Woche gegen Ostligist Traiskirchen (0:4) und dem Wiener Stadtligisten SV Wienerberg (1:4) wollte Jusits nicht überbewerten: „Uns fehlten zahlreiche kranke Spieler und wir mussten uns jeweils einen Torhüter vom Gegner ausborgen, da Manuel Kassal nach seiner Schulter-Operation noch nicht fit ist und Fabian Zolles krank war.“

Verletzungs-Sorgen in der Defensive

Schon im Herbst war die Defensive eine Problem-Zone des Tabellen-Letzten, nun ist aufgrund von Verletzungen erneut Feuer am Dach in der Hintermannschaft. Neuzugang Alen Gluhak zog sich gegen Wienerberg einen Bänderriss im Knöchel zu, Timo Kratky setzt derzeit ein Handbruch außer Gefecht.