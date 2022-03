Saison-Aus für Hänsler

Es geschah nach dem Testspiel gegen die SPG Edelserpentin. Die Spieler des FCD nutzten den „Ausflug“ in den Landessüden zu einem Thermenbesuch. Hänsler rutschte aus und kugelte sich die Schulter aus. Anfangs war von einer Pause von vier Wochen die Rede, nach einer weiteren Untersuchung bei einem Schulter-Spezialisten war das vorzeitige Saison-Ende für den gebürtigen Vorarlberger aber Gewissheit. FCD-Trainer Didi Heger: „Ohne Operation hätte er im Frühjahr wohl noch spielen können, der Spezialist riet ihm aber zu einem operativen Eingriff.“ Nach Kapitän Florian Szaffich, der sich zu Beginn der Frühjahrsvorbereitung einen Knorpelschaden im Knie zuzog, der nächste Langzeit-Ausfall für die Mannen aus der Blaufränkisch-Gemeinde, die am Samstag auswärts in Kohfidisch in die Rückrunde starten.

Auch im Angriff herrschen Personalprobleme

Für das Auftaktspiel herrscht auch in der Offensive ein Personal-Engpass bei den „Kreutzern“. Winter-Neuzung David Kondrlik fällt schon länger mit einer Knöchelverletzung aus, Routinier Michael Pittnauer, der sich im Test gegen Neusiedl am See ebenfalls den Knöchel lädierte, kann derzeit nur individuell trainieren. Während bei Kondrlik der erste richtige Einsatz am spielfreien Wochenende (dritte Runde) im Test gegen Pamhagen geplant ist, hofft der Trainer noch, dass Pittnauer den Kampf gegen die Zeit gewinnen kann und zumindest im Kader stehen könnte. „Es wird aber sehr knapp.“

Jammern zählt aber nicht zu den Eigenschaften des Coaches, der sich für den Rückrundenstart viel vorgenommen hat: „Wir werden trotzdem eine starke Mannschaft auf den Platz schicken können und wollen auf alle Fälle etwas mitnehmen.“ Mit Thomas Leiner, der zuletzt im Test gegen Oberloisdorf wieder einen Kurzeinsatz absolvieren konnte und Klaus Furtner, der nach seinen Knieproblemen erstmals eingesetzt werden konnte, meldeten sich zwei Alternativen zurück. „Auch die beiden Akademie-Spieler werden dabei sein“, ergänzte Heger.