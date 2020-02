Mit drei Kandidaten wurde noch am vergangenen Donnerstag, kurz vor Transferschluss, in Schwarzenbach verhandelt. Geworden ist aus der gewünschten Verpflichtung eines weiteren Offensivspielers aber nichts. „Einer wollte doch in Ungarn bleiben, für den anderen haben wir keine Freigabe bekommen und der Dritte war, wie sich herausstellte, nicht fit“, beschrieb ein enttäuschter FSG-Trainer Kurt Jusits die letzten Stunden der Winter-Transferzeit. Somit muss in der FSG-Offensive wohl Peter Sura, der bei der 2:6-Niederlage im Probegalopp gegen Mauerwerk auch zwei Mal traf, im Frühjahr in der Offensive die Kastanien für das Tabellenschlusslicht aus dem Feuer holen.

Bei besagtem Test musste Jusits neben den verletzten Innenverteidigern Alen Gluhak und Timo Kratky auch auf Lumbardh Salihu verzichten, der aus privaten Gründen fehlte.

Die „Seuche“ muss abgelegt werden

Einige weitere Spieler sind nach Grippe-Erkrankungen noch nicht voll fit. „Derzeit haben wir etwas die Seuche am Fuß, das müssen wir abschütteln“, so der Trainer. Immerhin konnte man durch die Rückkehr von Fabian Zolles im Mauerwerk-Test wieder auf einen eigenen Torhüter zurückgreifen. Manuel Kassal stieg in der vergangenen Woche wieder ins Training ein und sollte bis zum Frühjahrsstart gegen Güssing wieder verfügbar sein.