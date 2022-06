Polizei aus dem ganzen Burgenland im Laufschritt durch Oberpullendorf

Werbung

Oberpullendorf war Anfang Juni Schauplatz eines Polizei-Duathlons mit Teilnehmern aus dem ganzen Burgenland. Dabei galt es eine Laufstrecke von sieben Kilometern sowie fünfzehn Kilometer am Rad zurückzulegen.

Beim Staffelbewerb gingen jeweils ein Radler und ein Läufer gemeinsam an den Start. Dort holten sich Stefan Pendl und Franz Sulyok den Sieg. Schnellster Polizist des Tages war Markus Schunerits vor Hubert Vollenhofer, Tagesschnellster Andy Kocics, der in der Gästeklasse an den Start ging.