DUATHLON Zwei Landesmeister für den LAC Unlimited

Dietmar Heger

Gabriele Pauer und Andreas Kocsis sind Landesmeister im Duathlon. Foto: zVg

G abriele Pauer und Andreas Kocsis traten bei den nationalen Meisterschaften im Duathlon in Maissau an, in deren Rahmen auch die burgenländischen Titel vergeben wurden. Beide LAC-Athleten konnten ihre Bewerbe für sich entscheiden.