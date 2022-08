Neuer Dartverein in Kleinwarasdorf gegründet

Werbung

Vor Kurzem wurde in Kleinwarasdorf die Gründung eines neuen Dartvereins gefeiert. Der DV WarasVillage setzt sich aus 13 Personen in zwei Mannschaften zusammen und wurde im Frühjahr gegründet. Die neuen Vereinsräumlichkeiten finden sich im ehemaligen VIP-Raum am Kleinwarasdorfer Sportplatz.

Verein. Auch Ortschef Martin Karall und Ortsvorsteher Alfred Vukovich gratulierten zur Gründung. Foto: zVg

„Wir haben den Raum gereinigt sowie ein Podest und die drei Dart-Automaten aufgestellt“, erklärt Obmann Thomas Czvitkovits die Vorbereitungen für den Vereinsraum, die von Ende Mai bis Ende Juni gedauert haben.

Diese wurden vor Kurzem mit einem Dart-Turnier eröffnet. „Wir wollen uns bei der Gemeinde und Bürgermeister Martin Karall für die Unterstützung bedanken. Auch bei Vizebürgermeister Helmut Orisich, der die Dressen gesponsert hat“, so Czvitkovits. Die Mitglieder des DV WarasVillage hatten zuvor gemeinsam in Neutal gespielt.