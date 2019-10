Im Sommer „beerbte“ er Matthias Bleyer, nun ist die Amtszeit von Trainer Wolfgang Hatzl nach neun Liga-Spielen, in denen nur neun Punkte geholt werden konnten, wieder beendet. „Wir hatten das Gefühl, dass er die Mannschaft im Moment nicht mehr erreicht“, erklärte Obmann Wolfgang Lehrner die Trennung.

Endgültig ins Rollen gebracht hat die Entscheidung die mehr als besorgniserregende erste Halbzeit bei der 2:4-Heimniederlage gegen Sankt Margarethen. Bereits nach dem Spiel hat es Gespräche zwischen den Funktionären und Spielern gegeben. „Mit so etwas haben wir nicht gerechnet, es ist aber passiert. Wir wollen mit dem Trainerwechsel einen neuen Impuls setzen“, so Lehrner zu den Motiven für den Trainerwechsel.

An jenem Samstagabend wurde auch der Hatzl-Nachfolger erstmals kontaktiert. Mit Hannes Marzi, der bereits zwei Mal in Horitschon als Trainer tätig war (zuletzt 2011/12), und auch im Sommer bereits Thema in Horitschon war, kehrt ein „alter Bekannter“ zurück. Der scheidende Trainer Wolfgang Hatzl nahm die Trennung gefasst auf: „Wenn man auf die Tabelle schaut, sind die Beweggründe nachvollziehbar. Wir hatten eine Transferzeit, die nicht nach Wunsch verlief und auch eine Vorbereitung mit einigen Hindernissen. Die Leistungen waren aber, bis auf die erste Hälfte gegen Sankt Margarethen, durchwegs in Ordnung. Für die gezeigten Leistungen haben wir zu wenig Punkte auf dem Konto.“

Marzi muss sich erst Überblick verschaffen

Tabellenplatz 13 ist nicht der Anspruch in Horitschon, daher hat der neue Trainer nicht viel Zeit zur Eingewöhnung. „Ich kenne die Mannschaft nur aus der Ferne. Aus meiner letzten Horitschon-Amtszeit ist nur noch Kapitän Klaus Lehrner übrig“, gab Hannes Marzi zu Protokoll. Das Ziel ist für den Routinier klar: „Wir wollen wieder erfolgreich Fußball spielen.“

Bereits am Samstag geht es nach Bad Sauerbrunn, die Kaderdecke ist nach der Verletzung von Martin Haller im Spiel gegen Sankt Margarethen und durch die Gelbsperre von Christopher Grafl noch dünner geworden. „Ich muss mir erst einen Überblick verschaffen, aber natürlich macht das die Situation nicht leichter“, lässt sich Marzi nicht beunruhigen.