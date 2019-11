Der erste Grand Prix des Jahres war für Miriam Ziegler und Severin Kiefer einer mit Höhen und Tiefen. Am ersten Bewerbtag sollte es gar nicht gut laufen. „Wir haben das Kurzprogramm nicht gut hinbekommen, viele Fehler gemacht“, erklärte Miriam Ziegler. Daher übernachtete Österreichs bestes Duo mit nur 57,30 Punkten auf dem achten und letzten Platz. Die Burgenländerin und ihr Partner aus Salzburg ließen sich vom verpatzten Auftritt allerdings nicht aus der Ruhe bringen und legten tags darauf die beste Kür ihrer gesamten Karriere aufs Eis. „Da ist uns einfach Alles aufgegangen. Es hat richtig Spaß gemacht“, strahlten die Österreicher. Mit 123,96 Punkten ging es auf Rang fünf vor. Das Podest war aufgrund des ersten Tages nicht mehr in Reichweite.

Bis Moskau wird am Kurzprogramm gefeilt

Schon in zwei Wochen geht es in Moskau mit dem nächsten Grand Prix weiter. „Bis dorthin werden wir verstärkt am Kurzprogramm arbeiten“, so Ziegler. Das Event in Russland dient der nächsten Formüberprüfung. Denn das absolute Saisonhighlight steigt erst im Januar mit der Heim-EM in Graz.