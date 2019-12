Vom fünften Österreichischen Meistertitel für Miriam Ziegler und Severin Kiefer war schon vor dem Auftritt in der Klagenfurter Stadthalle auszugehen. Daher überraschte der klare Vorsprung von 188,44 Punkten gegenüber 120,99 von Olivia Faith Boys-Eddy und Livio Mayr auch nicht sonderlich. Überraschender war hingegen, dass die burgenländisch/salzburgerische Paarung auf ein neues, altes Kurzprogramm zurückgriff (siehe Seite 59). „Wir haben damit einfach mehr Chancen, bei den Europameisterschaften 2020 Ende Jänner in Graz eine Top-Platzierung zu erzielen“, so Miriam Ziegler.

Nach der letzten wettkampfmäßigen Formüberprüfung stehen nun allerdings ein paar Tage zum Verschnaufen auf dem Programm, ehe die direkte EM-Vorbereitung beginnt. Vom 22. bis 26. Jänner soll dann in der Steiermark-Halle am Schwarzlsee der große EM-Coup gelingen.