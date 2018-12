Die Stooberin Miriam Ziegler und der Salzburger Severin Kiefer liefern bislang ihre stärkste Saison auf internationaler Ebene ab. Nach dem ersten Erfolg beim „Ice Star“ in Minsk, sowie zwei vierten Plätzen bei den Grand Prix-Wettkämpfen in Helsinki und Moskau fuhr Österreichs Nummer eins Pärchen in Tallinn den nächsten Sieg ein. Zwar verhinderte ein Sturz von Miriam Ziegler beim Dreifach-Toeloop in der Kür eine neue persönliche Bestleistung, welche das Duo mit 187,01 Punkten in Moskau aufstellte, zum Schritt auf das oberste Treppchen reichte es aber dennoch. Weil man im Kurzprogramm einen großen Vorsprung herausholte.

„Wir freuen uns riesig über die zweite Goldene bei einem internationalen Wettkampf in dieser Saison“, meinte Miriam Ziegler. Partner Severin Kiefer konkretisierte indes die Ziele für die Großereignisse im Jahr 2019: „Wir wollen bei der Europameisterschaft im Jänner in Minsk unter die Top-Fünf und bei den Weltmeisterschaften im März in Japan unter die Top-Ten kommen.“ Hohe Ziele, doch nicht unmöglich, sollte die aktuelle Form für das neue Jahr kompensiert werden können. Das nötige Selbstvertrauen hat man sich jedenfalls erlaufen.