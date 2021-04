Anstatt wie in einer normalen Saisonvorbereitung in wärmeren Gefilden – meist stand Mallorca auf dem Plan – ein Trainingslager abzuspulen, musste Peter Mihalkovits heuer mit Ausfahrten in heimischen Regionen Vorlieb nehmen. „Das Reiseverbot machte es unmöglich. Ich war zum ersten Mal seit fünf Jahren durchgehend daheim“, berichtet der Dörfler, der sich nicht unterkriegen ließ. Im Gegenteil: „Durch die Einschränkungen in Folge der Pandemie gab es keine Ablenkungen vom Training. Ich habe mein Programm konsequent durchgezogen.“ Zuerst indoor und als es wärmer war auch draußen auf dem Rennrad.

Die gute Vorbereitung soll sich ab Juni in Weltranglistenpunkten widerspiegeln. Denn der Student hat klare Saisonziele. „Ich will meinen Weltranglistenplatz aus dem Vorjahr (Anm.: 84) verbessern.“

Staatsmeisterschaften mit großem Stellenwert

Daher wird der Fokus in der Saison ausschließlich auf Weltcup-Rennen und Weltcup-Qualifier gelegt. „Ich bestreite drei Weltcups in Italien, einen in der Schweiz und eventuell noch einen in Schottland, falls die kleineren Bewerbe ausfallen, wonach es aktuell aussieht“, erklärt Mihalkovits. Neben den internationalen Wettkämpfen hat sich der Fahrer des schweizerischen Bold Cycles-Teams auch ein nationales Event herausgepickt, dem er höchste Aufmerksamkeit widmet. „Die Staatsmeisterschaften haben heuer einen großen Stellenwert für mich“, so Peter Mihalkovits.

Diese finden nämlich in Sankt Corona am Wechsel statt. Dort sprechen zwei Faktoren, die eng mit der geografischen Nähe des Austragungsortes zu Mihalkovits‘ Heimatortes Dörfl zusammenhängen, für den Studenten. Einerseits die Anzahl der Trainingsläufe, die der Student auf dieser Strecke hinter sich gebracht hat und andererseits die Fan-Unterstützung, die der Dörfler erfahren würde, wenn (hoffentlich) wieder Zuschauer erlaubt wären. „Darauf freue ich mich ganz besonders“, so der Rad-Profi.