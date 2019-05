BVZ

Wie Burgenlandligist Ritzing heute, Montag, in einer Presseaussendung bekannt gab, übernimmt Görz eine tragende Rolle beim Verein aus dem Mittelburgenland.

Mit dem Satz "der Verein braucht mehr Entwicklung" zieht sich Ritzing-Obmann Harald Reiszner aus dem operativen Geschäft zurück und steht nur noch als Berater zur Verfügung. "Ich freue mich auf meine neue Herausforderung", teilte Christopher Görz mit, der in Zukunft ein breites Aufgaben-Spektrum beim SC Ritzing abdecken wird.

Mehr zu diesem Thema lest ihr am kommenden Mittwoch in unserer Print-Ausgabe.