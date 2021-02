Bei der Spielgemeinschaft FC Deutschkreutz/Unterfrauenhaid wird im Frühjahr ein alter Bekannter zwischen den Pfosten stehen: Fabian Hoffmann, ehemaliger Sportlicher Leiter beim SCU und ein Schlussmann mit Regionalliga-Erfahrung, wird nach knapp einjähriger Pause wieder die Fußballschuhe schnüren.

Bekanntlich ist sein Vater Norbert seit kurzer Zeit Obmann in Unterfrauenhaid und freut sich über das Comeback vom Junior: „Ich habe ihn in keinster Weise ‚überredet‘, bin aber natürlich sehr erfreut, dass er wieder mit dabei ist.“ Der 27-Jährige freut sich ebenfalls, wieder Teil des Amateurfußballs zu sein: „Ich fühle mich wieder in der Lage normal zu trainieren und möchte natürlich mithelfen, vielleicht den einen oder anderen Tabellenrang gutzumachen.“

Funktionärs-Rolle ist aktuell kein Thema

Funktionärsrolle möchte der ehemalige Sportliche Leiter zurzeit aber keine übernehmen: „Momentan bin ich dazu nicht bereit und möchte mich auf das Fußballspielen konzentrieren. Jetzt heißt es ordentlich trainieren und wieder in die Nähe des Levels kommen, wo ich schon einmal war. Vielleicht ergibt sich dann ja im Laufe der Zeit etwas mit unserem Kooperationsverein Deutschkreutz, wer weiß.“