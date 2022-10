Waldquelle-Mädels schlagen sich tapfer

Werbung

0:1 gegen die SpG Oed/Waldegg Piestingtal und 1:3 gegen die SpG Zöbern Wechselland. Die Mädelstruppe der Waldquelle Juniors war in den ersten beiden Meisterschaftsrunden schon sehr nahe am ersten Punktgewinn. Dieser soll nun am kommenden Samstag gegen die SpG Siegendorf (Spielort Oberpetersdorf, 10 Uhr) nachgeholt werden. Am besten gleich mit einem vollen Erfolg.

„Die Mädchen kämpfen tapfer und trainieren fleißig. Punkte und Siege werden kommen“, ist sich Trainerin Tina Gneist sicher. Die Einsteigerin ins Trainergeschäft bittet ihre Schützlinge zweimal pro Woche zum Training. „Einmal trainieren wir in Kobersdorf, einmal in Oberpetersdorf“, erzählt die Pädagogin, die sich auch um die U6 kümmert. 16 bis 17 Spielerinnen kommen im Schnitt zu den Einheiten.

„Das ist schon beachtlich“, so Gneist, die ihren Kader dennoch gerne noch breiter aufgestellt sehen möchte. „Fußballinteressierte Mädchen sind herzlich eingeladen bei uns vorbeizuschauen. Wir haben viel Spaß am Fußballplatz“, versichert Gneist.