Im Vorjahr löste Dominik Jordanich Seriensieger Roman Castoral (Tschechien) als Staatsmeister in der Rally-klasse STC-2000 ab. Das Projekt Titelverteidigung musste vor Kurzem allerdings anderen Zielen weichen. Denn der Titel 2020 öffnete dem Oberpetersdorfer einige Möglichkeiten.

Zweite Chance soll gepackt werden

Bereits Ende 2020 suchte die FIA (Anm.: Federation Internationale de l‘Automobile) weltweit nach Nachwuchstalenten. Für Österreich wurde Dominik Jordanich nominiert. „Das war eine große Ehre für Dominik und für unser gesamtes Team“, freute sich Vater Christian Jordanich. Auch wenn aus einer Chance in der Formel 1 letztendlich nichts wurde. „Wir hatten uns nichts erwartet. Leider steht dort nicht das Talent, sondern mögliche Märkte im Vordergrund“, erklärt Christian Jordanich. „Eigentlich schade, da wir so viele Entscheidungsträger in der Formel 1 haben, aber schon seit vielen Jahren keinen Fahrer mehr.“

Umso mehr war man erstaunt, als kürzlich eine Einladung zu einem Online-Meeting der RX2e Championship, einer Nachwuchsserie der Weltmeisterschaft, die mit elektrischen Rallycrossautos bestritten wird, eintrudelte. Daher wurden auch kurzfristig die Saisonziele geändert. Anstatt sich auf die österreichische Meisterschaft zu konzentrieren, gilt der Fokus jetzt einem Start auf internationaler Bühne. „Wir sind auf der Suche nach möglichen Sponsoren. Aus privater Hand ist so etwas nicht mehr zu finanzieren“, stellt Jordanich klar. Nachsatz: „Wir geben unser Bestes, um zumindest einen WM-Start auf die Beine zu stellen.“