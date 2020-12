Der Plan des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV) für die Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebes sieht derzeit vor, dass zwei Wochen vor der offiziellen Wiederaufnahme der Burgenlandliga-Saison mit der zehnten Runde zwei Nachtragsspiele von den Teams absolviert werden sollen, die im Herbst absagen mussten.

Für Tabellen-Schlusslicht FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach könnte sich daraus ein kleiner Wettbewerbs-Vorteil ergeben. Denn die Truppe von Trainer Markus Schmidt hat bereits die spielfreie Runde hinter sich, kann also – egal ab wann wieder trainiert werden darf – immer auf die längstmögliche Vorbereitungszeit zurückgreifen. „Wir hatten den Trainingsstart für den 11. Jänner geplant, es wäre gut, wenn das halten würde“, erklärt der Coach. Laut dem derzeitigen Fahrplan des BFV würde die FSG dann am ersten März-Wochenende mit dem Auswärtsspiel in Leithaprodersdorf starten.

Auf dem Spieler-Sektor tat sich bisher noch nichts bei der FSG. „Im Moment ist es ruhig, wahrscheinlich tut sich auch nicht allzuviel, außer der eine oder andere Spieler möchte sich im Winter verändern und den Verein verlassen. Ich denke auch, dass der vorhandene Kader stark genug ist für den Liga-Erhalt.“