Bezirkstalente auf einem guten Weg

Werbung

Der Standort in Steinberg hat sich seit Jahren als Trainingsort für das FTT (Fußball-Talente-Training) und das BAZ (Bezirks-Auswahl-Zentrum) Oberpullendorf etabliert. Seit Schulbeginn trafen sich jeweils am Dienstag und Mittwoch die größten Talente des Bezirks, um sich in starken Trainingsgruppen weiterzuentwickeln. „Das ist vielen auch gelungen“, zeigt sich Standortleiter Joel Putz nach den Vergleichsspielen gegen die Alterskollegen aus Neusiedl, Szombathely und Oberwart mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Sein Fazit: „Wir konnten sehr viele Aufschlüsse für unsere weiteren Trainings gewinnen. Resultate interessieren uns im Trainerteam weniger.“ Apropos Trainerteam: Das erhält ab sofort Verstärkung in Form von Ex-Neckenmarkt-Coach Markus Fazekas, der mit dem Jahrgang 2011 arbeiten wird, weil Putz selbst aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten muss. „Ich denke, dass wir mit Markus einen Fachmann bekommen haben“, freut sich Putz, der auch auf viele aktive Kicker in seinem Trainerteam setzt. So arbeiten auch Christian Stutzenstein, Lukas Godovitsch (FC Deutschkreutz) und Peter Hofer (SC Oberpullendorf mit den Talenten.