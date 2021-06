„Unser Kader war noch nicht komplett und wir hatten mit einigen Ausfällen zu kämpfen“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Müller. „Für unser erstes Spiel und in Anbetracht der Umstände sowie der langen Pause war die Leistung zufriedenstellend.“ Im Laufe der zurückliegenden Woche durfte das Team zum ersten Mal trainieren. Ihren Abschluss fand die Trainingswoche in einem Freundschaftsspiel. „Natürlich haben manche Spieler während der spielfreien Zeit mehr gemacht als andere“, so Müller. „Es steht also noch jede Menge Arbeit bevor.“ Die Partie in Pfaffstätten endete mit einem 4:1 für den Gastgeber. Die Niederösterreicher konnten das Spiel früh für sich entscheiden, nachdem sie bereits nach 38 Minuten mit drei Toren in Führung lagen. Nach 47 Spielminuten gelang es schließlich den Gästen aus Weppersdorf, ihr erstes Tor zu erzielen. Mittelfeldspieler Hans Jürgen Blahna war der glückliche Torschütze, der der Mannschaft zu ihrem einzigen Tor der Partie verhalf. In der 67. Minute erweiterte Tizian Schenk ein letztes Mal die Führung für Pfaffstätten auf 4:1. Trotz Niederlage war man dennoch erfreut, wettkampfmäßig auf den Rasen zurückzukehren.