Es ist fix. Der SC Frankenau wird in der kommenden Spielzeit nicht an der Meisterschaft teilnehmen. Dies wurde entschieden, nachdem sich der Burgenländische Fußballverband gegen die Teilnahme ohne einer Reservemannschaft (das wäre die Frankenauer Alternative gewesen) ausgesprochen hatte. „Bei einer Generalversammlung haben wir uns darauf festgelegt, den Spielbetrieb stillzulegen“, erklärt Obmann Helmut Hedl. „Wir verbauen uns damit keine Chancen in der Zukunft, da wir den Spielbetrieb nicht einstellen, sondern vorläufig ‚stilllegen‘.“ Die Hoffnung auf eine Rückkehr besteht: „Manche erhoffen sich einen Aufschwung und, dass wir in ein bis zwei Jahren möglicherweise wieder antreten könnten. Daher will ich nichts ausschließen.“

Stoob: Abschied von Granat und Velencei

In Stoob gab es bereits vergangene Woche die erste leichtere Trainingseinheit. „Diese Woche dürfen die Spieler vier Mal laufen, Freitag wird es mit den Trainings losgehen“, erzählt Obmann Armin Wohlmuth. Vor dem Start der Vorbereitung hat sich der Verein nun von Balazs Granat und Balazs Velencei verabschiedet. Ersatz hat man bereits gefunden, doch mit den gewünschten Spielern konnte man sich bisher bloß mündlich einigen. Wenn alles verschriftlicht ist, sollen auch die Namen bekanntgegeben werden.