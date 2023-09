SC Unterpullendorf: Frischer Wind in der Führungsetage

Alle zwei Jahre lädt die Führungsebene des SCU zur Generalversammlung, bei der auch dieses Jahr einige Posten neu besetzt wurden, die Leitmotive des Aufsteigers dadurch jedoch nicht verloren gehen sollen. Das wohl spannendste „neue“ Gesicht ist Nico Fercsak, der seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn nach und nach mehr Vereinstätigkeiten übernommen hat und bereits in den vergangenen Spielzeiten erheblichen Anteil an den sportlichen Entscheidungen und diversen Arbeiten hatte.

Eine interne Identifikationsfigur also bei der Bekleidung des Vorstandsvorsitzenden-Postens - das freut besonders SCU-Kapitän, seit der Neuwahl auch Sportlicher Leiter des Aufsteigers, Philip Juranich: „Nico verkörpert unsere Philosophie perfekt. Er war ohnehin schon immer bei den Transferverhandlungen dabei, will junge Spieler aus dem Ort und der Umgebung in die Kampfmannschaft integrieren, aber trotzdem den gesunden Mix zwischen erfahrenen Spielern, Talenten und qualitativ, als auch charakterlich passenden Legionären beibehalten. Das passt einfach zu unserem Image, vor allem wenn seine Ziele nebenbei auch unsere treuen Fans betreffen, denen wir attraktiven Fußball bieten wollen und den Verein auch im Dorf als „Kultklub“ weiter etablieren möchten.“

Christopher Juranich, der von Fercsak beerbt wird, blickt auf schöne Zeiten zurück, bleibt dem Verein auch aus der Fremde erhalten. „Der Nico war schon meine rechte Hand, ist in meinen Augen die beste Option. Ich habe es zwei Jahre lang sehr gern gemacht, im Amateurfußball geht jedoch die Arbeit vor. Ich bleibe dem Verein aber natürlich als Ansprechperson erhalten.“