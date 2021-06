Nachdem der Kader des SV Sigleß in den letzten Wochen immer dünner wurde, stellte Christian Rotpuller sein Amt als Trainer zur Verfügung. Mit Torhüter Marcel Spanraft (Draßburg) und Philipp Marenich (Marz, siehe Aufgegaberlt auf Seite 66) verließen den Verein wichtige Stützen. Arnold Ernst kehrt wieder zum SC Bad Sauerbrunn zurück. Spieler wie Mathias Tergatschnig denken über ein Karriereende nach, oder haben dieses bereits bekanntgegeben. „Ich will da keine Dramaturgie draus machen, aber ich hatte Bedenken, dass der Kader zu klein wird. Deshalb habe ich mich entschieden, meinen Posten zu räumen“, nennt Ex-Coach Rotpuller seine Gründe.

Der neue Mann für Rotpullers Position wurde schnell gefunden und heißt Michael Cerny. Der 47-Jährige war zuletzt in der niederösterreichischen Landesliga Co-Trainer von Ex-Rohrbach-Trainer Christoph Stifter beim SC Ortmann. Zuvor war er beim SC Katzelsdorf, dort aber ebenfalls „nur“ der Mann in der zweiten Reihe. Den letzten Cheftrainerposten bekleidete Cerny 2009 beim SC Neunkirchen. Die 2. Liga Mitte ist für den 47-Jährigen aber trotzdem nicht unbekannt, denn Sohn Mario kickt beim SV Schattendorf. „Ich war schon oft bei Spielen. Die Liga ist sehr interessant. Es freut mich, nach über zehn Jahren wieder als Cheftrainer tätig zu sein“, sagt Cerny im Gespräch mit der BVZ. Auch wenn sich die Mannschaft in der Corona-bedingt unterbrochenen Saison 2020/21 nicht gerade von der besten Seite zeigte, ist Cerny überzeugt, in Sigleß erfolgreich zu sein: „Etwaige Lücken in der Mannschaft müssen wir versuchen zu schließen. Ich bin da aber optimistisch. Die Mannschaft wurde zuletzt unter ihrem Wert geschlagen. Da steckt genug Potenzial drin. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, hätte ich mich ja auch nicht dazu entschieden nach Sigleß zu kommen.“

Ziel des Neo-Cheftrainers ist es, einen Cup-Platz mit dem SV Sigleß zu erreichen. „Ich habe schon meine konkreten Vorstellungen und Ziele. Unser Ziel ist auf alle Fälle unter die besten Acht zu kommen.“