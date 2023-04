ASK Horitschon: Nächster Schritt zum Ligaerhalt

Werbung

HORITSCHON - RUDERSDORF, SAMSTAG, 16 UHR. Der ASK Horitschon befindet sich auf einem guten Weg Richtung Ligaerhalt. Aus den vergangenen drei Runden holte die Elf von Neo-Trainer Edi Stössl sechs von neun möglichen Punkten, musste sich lediglich dem überlegenen Tabellenführer aus Oberwart nach hartem Kampf mit 2:3 geschlagen geben (siehe Seite 80). Die ansteigende Formkurve von Kapitän Philip Wessely und Co. nährt natürlich auch die Hoffnungen, sich rasch gänzlich aus dem Abstiegskampf verabschieden zu können. „Natürlich wären drei Punkte gegen Rudersdorf (Anm.: aktuell Vorletzter) ein großer Schritt in Richtung Ligaerhalt“, weiß Trainer Edi Stössl. „Selbstläufer wird das aber mit Sicherheit keiner. Wir werden das Spiel sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen.“

Personell hat Stössl nach der Rückkehr der gelbgesperrten Niklas und Bastian Lehner sowie Philip Wessely die Qual der Wahl, auch weil ihre „Ersatzleute“ sich in Oberwart ebenfalls stark präsentierten. „Wir müssen die Trainingswoche abwarten. Wer sich da am besten präsentiert, wird am Samstag auflaufen“, heizt der Coach den Konkurrenzkampf im breiten Kader etwas an. Martin Haller wird Stössl nicht zur Verfügung stehen. Der Mittelfeldspieler, der erst gegen Oberwart von einer Verletzung zurückkehrte, sah die fünfte gelbe Karte und ist daher gesperrt.

Beim Gegner aus dem Südburgenland gibt man sich vor dem Duell optimistisch. „Es ist definitiv ein Schnittspiel, denn mit einem Sieg könnten wir Horitschon vielleicht wieder zurück in den Abstiegskampf holen. Möglicherweise ist es auswärts für uns aktuell auch leichter“, meint der Sportliche Leiter Martin Salber. „Wir sind eigentlich nicht schlecht drauf.“