Burgenlandliga: Hohe Auswärtshürden warten

KLINGENBACH - RITZING, FREITAG, 19.30 UHR. „Ein sehr robuster Gegner, der viele hohe Bälle spielt“, weiß Ritzing-Trainer Joe Furtner haargenau, was ihn und seine Mannschaft am Karfreitag beim Auswärtsgang im Klingenbacher Grenzstadion erwartet. Viel wichtiger ist Furtner aber, dass seine Truppe jenes Gesicht wie aus den Spitzenspielen gegen Parndorf, Leithaprodersdorf und Pinkafeld zeigt, aus denen man sieben Zähler holte. „Das waren wir dynamisch und aggressiv, haben den Gegnern keine Räume gelassen“, blickt der Coach zurück. Gegen die vermeintlich schwächeren Gegner Schattendorf (5:2) und Horitschon (2:3) schlich sich aber der Schlendrian ein. „Da wollten wir es nur über die spielerische Linie lösen. Das geht sich in dieser Liga nicht aus“, so Furtner. Personell sollte Vait Ismaili in den Kader zurückkehren, Martin Gander ist fraglich, für Necdet Yörük wird das Spiel noch zu früh kommen. Klingenbach muss auf Goalgetter Alex Hofleitner verzichten, der eine Gelbsperre absitzt. Jonas Ivancsits und Frantisek Lady (beide krank) sollten wieder dabei sein.

LEITHAPRODERSDORF - DEUTSCHKREUTZ, FREITAG, 19.30 UHR. Bei den Gastspielen in Leithaprodersdorf gab es bislang nicht viel zu holen für den FC Deutschkreutz. Dennoch geht man bei den Rot-Schwarzen positiv an die Sache heran. „Mit einer Leistung wie am vergangenen Freitag gegen Parndorf ist auch dort was für uns möglich“, gibt sich Trainer Michael Pittnauer kämpferisch. Julian Salamon sollte nach seinen Kniebeschwerden in den Kader zurückkehren, David Thumberger klagt immer noch über Schmerzen im Fersenbereich, sein Einsatz ist mehr als fraglich. Bei Leithaprodersdorf wird es im Vergleich zur Niederlage in Rudersdorf Umstellungen geben. Abwehrchef Marcel Wölfer kehrt nach seiner Rotsperre zurück. Auch Goalie Manuel Kassal (fehlte wegen eines Virus) und Mike Wölfer sollten wieder an Bord sein. Stephan Heiss ist seit Montag wieder im Lauftraining, Patrick Mozelt (Sprunggelenk) wird hingegen noch fehlen.