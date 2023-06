Deutschreutzer Trainerteam vor Abschied

Aufgrund dessen, dass der USVS Rudersdorf noch in den Abstiegskampf der Burgenlandliga verstrickt ist, wurde die Saison beim FC Deutschkreutz um einen Tag verlängert. Anstatt am Freitagabend muss das Duell mit den Südburgenländern nun am Samstag zur Verbandszeit (17.30 Uhr) stattfinden.

Daher gibt es auch einen Arbeitstag mehr für Michael Pittnauer als Trainer der Rot-Schwarzen. Der Pädagoge wird bekanntlicherweise seine Trainerlaufbahn aufgrund eines Studiums unterbrechen. Mit ihm werden wohl auch seine Co-Trainer David Lämmermeyer und Philipp Moser die Grenzgemeinde verlassen. „David ist beruflich sehr eingespannt und Philipp ist gerade dabei seinen Hausbau zu finalisieren“, erklärt Obmann Robert Strobl. „Bei Philipp besteht aber noch die Möglichkeit, dass er uns noch unterstützt.“

„Wir wollen unseren letzten gemeinsamen Auftritt natürlich erfolgreich gestalten“, sagt Pittnauer stellvertretend für sein gesamtes Team. Mit Platz sieben ließe es sich dann trotz eines turbulenten Starts in das Frühjahr auch ganz gut leben.

Inzwischen reagierte Obmann Strobl auf die Abgänge und holte den Wunschkandidaten von Neo-Trainer Peter Benes für den Posten des Assistenzcoaches. Der neue Mann heißt Mike Hartl und arbeitete mit Benes schon in Leithaprodersdorf zusammen. „In den Gesprächen merkt man, dass er sehr engagiert zu Werke geht“, freut sich Strobl auf den UEFA-A-Lizenz-Trainer.