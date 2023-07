Die Gruppe Mitte tagte

Zahlreiche Vertreter der Klubs aus den Bezirken Oberpullendorf und Mattersburg fanden sich am Samstag um 9.30 Uhr in Markt Sankt Martin ein, um die wichtigsten Eckpunkte der kommenden Saison zu erfahren. Gruppenobmann Gerhard Kornfeind eröffnete die Sitzung mit einer Schweigeminute, ehe BFV-Präsident Günter Benkö einen detaillierten Bericht über die Geschehnisse im burgenländischen Fußball abgab. Kornfeind appellierte danach an die Klubs künftig weiterhin gut zu kooperieren und „über den Tellerrand des eigenen Vereins“ zu blicken, um den Problemen wie der geringen Mannschaftszahl sowie der Reserven entgegenzutreten. Abschließend bekamen die Meister der Kampfmannschaften und Reserven der Saison 2022/23 ihre Urkunden überreicht.