Dominik Schiefer: „Eine sehr interessante Woche“

Werbung

Nach nur einem Spiel als „Chef“ beim ASK Horitschon geht es für Dominik Schiefer wieder zurück in die zweite Reihe. Diese eine Trainingswoche hinterließ allerdings deutliche Spuren bei Horitschons Co-Trainer: „Es war wirklich eine sehr interessante Woche.“ Aber der Reihe nach:

Am Montag verabschiedete sich Trainer Willi Leser von der Mannschaft und seinem Trainerteam, darauf folgte eine Teambesprechung. Grundtenor: „Die blutleere Leistung gegen Bad Sauerbrunn sollte im Derby gegen Ritzing vergessen gemacht werden“, so Schiefer, der viele Einzelgespräche führte. Auch die Planung der Trainingswoche fiel in den Aufgabenbereich des Co-Trainers. „Wir wollten in dieser Woche viel Intensität ins Training bringen und haben auch auf viele Zweikämpfe gesetzt. Wir hatten eine richtig gute Woche, was sich auch am Samstag auf dem Platz bestätigte.“

Das Spiel verlangte emotional einiges ab

Das 3:2 gegen Ritzing beschreibt Schiefer als „sehr emotional“. Einerseits aufgrund des Spielverlaufs (Anm.: 3:2 noch 0:2-Rückstand) und andererseits, weil der ehemalige Mittelfeldspieler selbst dreieinhalb Jahre die „Packler“ für den SC Ritzing schnürte. „Ich kenne noch viele Spieler des Gegners, habe auch noch Freunde dort.“ Die Spieler-Laufbahn musste Schiefer übrigens aufgrund von Lungenproblemen frühzeitig beenden. „Ich habe ein halbes Jahr pausiert und dann noch einmal an einem Comeback gearbeitet, aber es machte keinen Sinn“, blickt Schiefer zurück.

Die unmittelbare Zukunft liegt für den ehemaligen Spieler der Fußballakademie Burgenland wie eingangs erwähnt in der Co-Trainer-Rolle. Früher oder später soll es jedoch zurück an die vorderste Front gehen. „Zuerst absolviere ich einmal meine Ausbildungen und dann sehen wir, was noch kommt“, gibt sich Schiefer aber Zeit.

Die Trainerlaufbahn startete eher unerwartet

Vor ein paar Monaten hätte er noch gar nicht mit einer Trainerkarriere gerechnet. Nachdem uns Joel Putz im vergangenen Herbst verlassen hat, ist der Verein auf mich zugekommen, ob ich mir den Co-Trainerposten zutrauen würde. Ich wusste, dass es mit Willi Leser funktioniert, da wir uns schon als Spieler gut verstanden haben“, erzählt das Horitschoner Eigengewächs, wie er in die Trainerschiene rutschte. Im Mai steht dann die ersten Trainerprüfung auf dem Programm, die Kurse der D-Lizenz hat der Jungtrainer bereits hinter sich gebracht. Danach soll es direkt zur C-Lizenz gehen, eben weil der ehrgeizige Schiefer in der vergangenen Woche so richtig auf den Geschmack gekommen ist.