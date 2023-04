Ein Duo mit Torgarantie

Nach dem SV Oberwart (28 Treffer) ist der SC Ritzing mit einem Schnitt von drei Toren pro Spiel (Anm.: 24 Tore in acht Spielen) die Tormaschinerie der Burgenlandliga. Zuletzt ragten zwei Akteure besonders aus der geballten Offensivpower der Sonnensee-Truppe heraus. Die Winter-Neuzugänge Martin Gander und Filip Filipovic bilden nämlich ein Sturmduo, dass nicht nur für Tore sorgt, sondern durch Spielwitz und Laufwege permanent für Unruhe in den Abwehrreihen der Gegner sorgt. „Die beiden harmonieren wirklich sehr gut miteinander“, freut sich Trainer Joe Furtner über seine neuen „Waffen“. Seine Schützlinge beschreibt er folgendermaßen: „Martin ist viel unterwegs, läuft die Abwehrspieler sehr intensiv an und sprintet zudem immer wieder in die Tiefe. Filip verfügt über sehr viel Übersicht, glänzt auch als Vorbereiter. Zusammen sind die beiden aktuell eine echte Macht.“

Schade nur für den SC, dass Gander immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, daher nicht immer mit seinem kongenialen Sturmpartner auf dem Platz stehen kann. Zuletzt gegen Sankt Margarethen war nach 35 Minuten Schluss. „Wir müssen abklären, ob es sich nur um eine Verhärtung des Oberschenkelmuskels oder schon eine Zerrung handelt“, hofft Furtner, dass sich ein Einsatz für den schnellkräftigen Gander am kommenden Wochenende ausgeht. Dabei könnte entgegenkommen, dass man in Markt Allhau erst am Sonntag (15 Uhr) antreten muss. Das Filipovic aber auch ohne Gander treffen kann, bewies der Kroate gegen Sankt Margarethen mit seinem 1:0 kurz vor dem Ende. Auf dem engen Spielfeld in Markt Allhau würden beide Knipser dem SCR allerdings schon guttun. Immerhin halten Filipovic (6 Treffer) und Gander (4) bei fast 50 Prozent aller Frühjahrestreffer. Und weiters liefern die beiden Stürmer auch immer wieder tolle Assists für ihre Mitspieler.

Gefragt nach der größten Schwäche, die seine Angreifer derzeit aufweisen, muss Furtner schmunzeln: „Die beiden verstehen sich so gut, dass sie manchmal schon zu sozial sind. Da wird noch einmal der andere gesucht, obwohl man den Ball schon ins Tor schießen könnte.“ Daran soll mittels Gesprächen gearbeitet werden. Schließlich kann einem Stürmer ein Schuss Egoismus nicht schaden.

Die starke Torquote soll am besten schon gegen Markt Allhau weiter aufgebessert werden. „Wir sind auf eine schwierige Partie eingestellt“, sagt Furtner. „Der Gegner kämpft ums sportliche Überleben.“