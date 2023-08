2. Liga Mitte: Ein Quintett auf der Suche nach dem Erfolg

Eines haben die fünf Nachzügler der 2. Liga Mitte aber doch gemeinsam. Den Start in die Spielzeit 2023/24 hätte man sich wohl ganz anders vorgestellt. Dennoch bleibt nach den „Fehlstarts“ nicht anderes übrig, als hart zu arbeiten und gut zu analysieren. Die BVZ führte eine erste Bestandsaufnahme bei den betroffenen Vereinen durch:

SC Neudörfl

Die Neudörfler entschlossen sich im Sommer einen neuen Weg zu gehen. Vorbei sollten die Zeiten sein, in denen man viel Geld für Legionäre in die Hand nahm. Unter anderem wurden Leistungsträger wie Lubos Rusnak (Tschechien) und Nazar Savchuk (SC Apetlon) abgegeben. Der Fokus lag auf jungen, einheimischen Spielern. Die Leistungen des Teams von Christian Staffler sind bislang jedoch durchwachsen – 0 Punkte aus 4 Spielen. Staffler sieht dem aber gelassen entgegen: „Wir wussten, welches Risiko wir eingehen, wenn wir mit so vielen Jungen spielen. Von den Verantwortlichen haben wir deshalb keinen Druck.“ Die Spielidee von Staffler regt aber zum Hoffen an: Anstatt hinten zu mauern, um jedenfalls in der Liga zu bleiben, lässt der Südtiroler offensiv-attraktiven Fußball spielen. Ärgerlich ist für ihn nur, dass die Ergebnisse ausbleiben: „Es ist bitter, wenn du siehst, dass wir jede Woche gut mithalten und dann aber unsere Chancen nicht nutzen können.“

USC Pilgersdorf

Ähnlich geht es auch dem USC Pilgersdorf. Trotz zahlreicher Legionäre im Kader von Trainer Janos Imre teilen sich die Pilgersdorfer den letzten Tabellenplatz mit Neudörfl. Mit Spielen gegen Lockenhaus-Rattersdorf, Oberpullendorf, Draßmarkt und Mattersburg hatten die Pilgersdorfer aber wohl das schwerste Startprogramm. „Die Stimmung momentan ist natürlich nicht so optimal, wir hatten bislang aber auch sehr starke Gegner“, erklärt Imre. Am kommenden Freitag will Imre gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin aber endlich den Bann brechen: „Wir konzentrieren uns auf die nächste Partie. Da wollen wir unbedingt gewinnen.“

SV Lackenbach

Die Truppe von Coach Christian Janitsch hat seit Saisonbeginn mit vielen Ausfällen zu kämpfen. Während viele Spieler bereits von diversen Blessuren zurückgekehrt sind, kommen immer wieder neue Angeschlagene hinzu: Jakob Heinrich hatte sich vergangene Woche beim Training die Schulter ausgekegelt und Maximilian Janitsch und Markus Mörk fehlen dem Team von Christian Janitsch krankheitsbedingt. Für den Trainer sehr ärgerlich: „Unsere Ausfallserie reißt einfach nicht ab. Deshalb muss man für die bisherigen Leistungen vor der Mannschaft den Hut ziehen.“ Am Freitag geht es im Kellerduell gegen den SC Neudörfl.

SV Oberloisdorf

Auch der SV Oberloisdorf hinkt aktuell noch hinterher. Nachdem man die letzte Saison auf dem 13. Tabellenplatz beendete ist der bisherige Saisonstart etwas enttäuschend verlaufen. Neben starken Gegner wie Oberpullendorf und Lockenhaus-Rattersdorf wird auch die Preisinger-Truppe schon früh von Verletzungssorgen geplagt: Ionut-Andrei Lazar, Cristian-Nicolae Fara und Mate Szöts. „Ionut ist sicher lange verletzt. Fara und Szöts sind hoffentlich bald wieder dabei“, so das Verletzungsupdate von Coach Sandor Preisnger.

SPG Kaisersdorf/M. St. Martin

Der Aufsteiger hatte bislang mit der Umstellung zwischen den Ligen zu kämpfen. Coach Lorandt Schuller weiß, woran es seinem Team aktuell fehlt: „Wenn du mithalten kannst, aber unkonzentriert bist, werden diese Fehler in dieser Liga eben eiskalt ausgenützt.“ Das Ziel für die SpG ist aber klar: Klassenerhalt. Dafür will Schuller aber eine deutliche Leistungssteigerung sehen: „Wir müssen unsere Konzentration und Aggressivität erhöhen. Je schneller wir das begreifen, umso besser wird es.“

Die gute Nachricht für die „Kellerkinder“ ist allerdings, dass es am kommenden Wochenende sicher Punktezuwachs gibt. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt es nämlich zu direkten Duell. Neudörfl gastiert in Lackenbach und Pilgersdorf darf die SpG Kaisersdorf/Markt St. Martin zuhause empfangen. Der SV Oberloisdorf bekommt es zur selben Zeit im Heimspiel mit dem SV Draßmarkt (Anm.: aktuell 10.) zu tun. Bleibt die Frage, wem am kommenden Freitag ein Befreiungsschlag gelingt.