FC Deutschkreutz: Verunsicherung ist spürbar

„Meine Bilanz schaut bisher nicht wirklich gut aus“, weiß Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer zu berichten. Der Ex-Stürmer übernahm den Tabellenneunten vor gut einem Monat, nachdem sowohl die Vorbereitung als auch der Start ins Frühjahr unter Ex-Coach Mario Pürrer alles andere als planmäßig (Anm.: zwei Punkte aus drei Spielen) verlief. Immer wieder im Mittelpunkt der Kritik: Die Umstellung auf eine Dreierkette, die Teile der Mannschaft nicht als zielführend erachteten.

Seit der (einvernehmlichen) Trennung vom Ex-Coach verteidigt der FC wieder mit vier Mann auf der letzten Linie. Neun Gegentreffer in drei Spielen belegen jedoch, dass die Probleme wohl noch tiefer liegen. „Einerseits belohnen wir uns nicht für gute Leistungen“, schmerzen Pittnauer die späten und unnötigen Gegentreffer in Kohfidisch (1:2) und gegen Parndorf (2:2). „Und andererseits ist uns schon eine gewisse Verunsicherung anzumerken.“ So wird in der aktuellen Phase jeder kleine Fehler mit einem Gegentor bestraft, womit das Selbstvertrauen noch mehr schwindet. „Wir müssen uns das Spielglück aktuell hart erarbeiten. Am besten schon am Freitag gegen Pinkafeld“, hofft der Coach auf das erlösende erste volle Erfolgserlebnis.

Sorgen, noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden, macht man sich in der Grenzgemeinde aktuell noch keine, da man noch vom Punktepolster aus dem Herbst zehren kann. Dennoch ist man bei den Rot-Schwarzen anderes gewöhnt. „Wir treffen noch auf einige Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind. Da müssen wir einmal voll anschreiben, um das Ganze wieder in erfolgreichere Bahnen zu lenken“, so Pittnauer. Die Hoffnungen liegen kurzfristig auf der Rückkehr von Abwehrchef Christopher Lipowsky, der in der Schlussphase in Leithaprodersdorf sein Comeback feierte, und natürlich auf Goalgetter Tobias Szaffich, der unbeirrt aller Sorgen des Teams schon 19 Saisontore erzielte.