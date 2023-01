FCD-Mädels laden zum zweiten Bandenzauber

Werbung

Fast auf den Tag genau elf Monate nach der Premiere geht am 7. und 8. Januar in Ritzing der 2. Kreitza Mädchen-Bandenzauber über die Bühne. Waren im Vorjahr „nur“ acht Mannschaften mit von der Partie, so sind es heuer schon 20 in zwei Altersklassen.

„Der Mädchenfußball hat sich in den vergangenen Jahren einfach sehr gut entwickelt und auch wir als FC Deutschkreutz sind mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus für Mädchenfußball bekannt. So mussten wir fünf Vereine, die teilnehmen wollten, auf das nächste Jahr vertrösten“, erzählt Organisator Mario Schuster.

Ein starker Wert ist auch, dass im U11-Bewerb gleich sechs Teams aus der Gruppe Mitte an den Start gehen. In der Altersklasse U14 sind es mit der SpG Wetterkreuz, dem SV Sigleß und den Hausherrinnen immerhin noch drei. Die FCD-Girls brennen nach dem guten Auftritt im Vorjahr (Anm.: Platz fünf) schon auf den Auftritt zwischen den Banden.

„Der 1:0-Erfolg über die Vienna war damals ein richtiges Highlight. Wir brennen alle auf das Turnier, wollen noch weiter nach vorne“, so Schuster. Keine leichte Aufgabe, geben sich doch der GAK, die Vienna, der SC Brunn sowie FAC-USC Landhaus die Ehre.