Horitschon mit neuem Coach gegen Markt Allhau

HORITSCHON - MARKT ALLHAU, SAMSTAG, 16 UHR. Der Steinbrunner Edi Stössl wechselt direkt vom 2. Liga Mitte-Spitzenklub Lockenhaus-Rattersdorf zum Tabellenzwölften der Burgenlandliga. Sportleiter Lukas Poglitsch zur Trainersuche: „Wir haben mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt. Edis Herangehensweise hat uns überzeugt.“ Beim ASK Horitschon ist man jedenfalls überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben. „Wir denken langfristig und Edi hat bei seinen letzten Stationen auch immer lange gearbeitet“, führt Poglitsch weiter aus. Am Mittwoch traf Stössl erstmals auf sein neues Team, nach zwei Trainingseinheiten geht es am Samstag um wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Markt Allhau. Dafür sollte der zuletzt kranke Stefan Gräf wieder zur Verfügung stehen, für Patrick Landl (muskuläre Probleme) und Martin Haller wird es mit einem Einsatz knapp. Bei Markt Allhau fehlen Pavel Usakov, Michael Tripaum, Johannes Erb und Marco Prettner sicher. Hotwagner: „Einfach wird es für uns nicht.“