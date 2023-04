Kein Sieger zwischen Deutschkreutz und Horitschon

DEUTSCHKREUTZ - HORITSCHON 3:3. Von Beginn weg wurde im Rotweinderby um jeden Zentimeter auf dem Rasen gekämpft. Horitschon fand schneller zu seinem Offensivspiel und setzte sich in der Anfangsphase in der Hälfte der Deutschkreutzer fest, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Weitaus effizienter agierten die Heimischen. Matthias Hänsler kam nach einem Eckball zum Ball und traf unter Mithilfe von Horitschons Andreas Spadt zum 1:0. Kurz darauf hätte es 2:0 stehen können, doch ein Stanglpass von Christian Stutzenstein war nicht präzise genug. Einige Minuten später verteilten die Gäste ein weiteres Geschenk.

Nachdem man den Ball zweimal nicht klären konnte stand plötzlich Danijel Trajilovic allein vor Fabian Leeb und verwertete. Die Freude über den Treffer währte allerdings nicht lange, weil auch die Deutschkreutzer Hintermannschaft patzte und so David Gräf den Anschlusstreffer ermöglichte. Mit 2:1 wurden auch die Seiten gewechselt. Es dauerte allerdings keine zehn Minuten, ehe die Horitschoner ausglichen.

Ein Kopfball von Gräf landete an der Latte, den ersten Nachschuss parierte FCD-Goalie Lukas Kugler gegen den zweiten von Manuel Baumgartner war er chancenlos. Danach nahmen sich beide Teams eine offensive Verschnaufpause, verlagerte sich das Spielgeschehen zwischen die beiden Strafräume. „In dieser Phase haben wir zu unpräzise gespielt“, erklärt Horitschon-Coach Edi Stössl. „Da hatten wir einige Überzahlsituationen vor dem Strafraum der Deutschkreutzer, die wir nicht gut ausgespielt haben.“ Dennoch sah man in der Schlussphase schon fast wie der Sieger aus, als David Gräf per Kopf zum 3:2 traf. Direkt in den Jubel der Horitschoner gelang allerdings dem aufgerückten Innenverteidiger Christopher Lipowsky nach einer Flanke von Mate Szalka der Ausgleich.

„In Summe geht das Unentschieden in Ordnung“, meinte Deutschkreutz-Coach Michael Pittnauer. Es hätte aber auch anders kommen können. Denn Manuel Baumgartner fand in Minute 93 den Matchball vor. Nach einem schnellen Konter jagdte der Offensivmann aus kurzer Distanz über das leere Tor. „Dieses Spiel war Werbung für den Fußball. Wir können mit dem Auswärtspunkt zufrieden sein, auch wenn die Chance in der letzten Minute einen kleinen Nachgeschmack hinterlässt“, so Horitschon-Coach Edi Stössl.

STATISTIK

FC JUVINA DEUTSCHKREUTZ - ASK HORITSCHON 3:3 (2:1).- Torfolge: 1:0 (18.) Hänsler, 2:0 (25.) Trajilovic, 2:1 (27.) Gräf, 2:2 (55.) Baumgartner, 2:3 (86.) Gräf, 3:3 (87.) Lipowsky. Reserve: 2: 3 (Szalka, Kacsits; Mohammed, Wallner, Stammer).

Thiel (D: gut/H: sehr gut).- Deutschkreutz, 935.

Deutschkreutz: Kugler; Heissler, Hänsler, Lipowsky, Stutzenstein; Thumberger, Nagy, Godovitsch, Treiber (66. Haiden); Salamon (81. Szalka), Szaffich (11. Trajilovic).

Horitschon: Leeb; Vlasich, Spadt, Philip Wessely; Lehner, Haller, Baumgartner, Ostermann; Nico Wessely (78. Kutrovats), Trenkmann, Gräf.