Kroatisch Geresdorf: Biricz-Ära zu Ende

Das kam einem Paukenschlag bei der kürzlich abgehaltenen Vollversammlung des SC Kroatisch Geresdorf gleich: Obmann Alexius Biricz stellte sein Amt zur Verfügung und trat als Vereinsboss nach sechs Jahren im Amt zurück.

„Ich habe eigentlich nicht aufhören wollen. Private Gründen waren letztendlich für meinen Entschluss ausschlaggebend. Es geht sich zeitlich nicht mehr aus“, so der scheidende Obmann, der aber definitiv einen funktionierenden Verein übergeben wird.

Noch ist offen, wer die Biricz-Nachfolge antritt

Der alte Vorstand wurde entlastet und legte dann geschlossen seine Ämter nieder: „Wir haben ein fünftstelliges Plus am Konto, der Verein ist intakt und wir haben in meiner sechsjährigen Amtszeit vieles getan, wie beispielsweise den Platz saniert. Wir haben junge Spieler geholt, und daher wenige Legionäre. Es ist im Verein alles gut. Der neue Vorstand wird sich definitiv leichter tun, weil durchaus eine gute Basis da ist.“ An wen Biricz nun übergeben wird, steht noch nicht fest: „Das schaut im Moment nicht so gut aus, bislang hat sich noch keiner gefunden.“

Einen nächsten Versuch, eine neue Vereinsspitze des SC Kroatisch Geresdorf zu finden, gibt es am kommenden Samstag. „Da versuchen wir es mit einer weiteren Vollversammlung. Ich hoffe, dass sich dann jemand findet.“

Fakt ist: Biricz wird weiterhelfen. „Ich werde den Verein unterstützen, so gut es geht. Es hat ja niemand damit gerechnet, dass ich aufhöre. Aber als Obmann geht es sich einfach nicht mehr aus“, sagt der (Noch-)Obmann abschließend zum Status quo.