Luca Treiber feierte sein Comeback

Der Test gegen Sopron zu Beginn der Vorbereitung bei winterlichen Bedingungen forderte beim FC Deutschkreutz ein „Opfer“. Luca Treiber wurde bei einer Attacke eines Gegenspielers hart am Knöchel erwischt. Die Diagnose: doppelter Bänderriss im Sprunggelenk, zumindest eine Operation blieb ihm erspart. Treibers Ziel „Anfang März möchte ich wieder bei der Mannschaft dabei sein“ hörte sich damals mehr als ambitioniert an, doch jetzt hat es der Youngster in der Deutschkreutzer Offensive tatsächlich zurück auf den Platz geschafft. Beim Sonntagsspiel in Andau lief er zunächst in der Reserve auf, im Anschluss gab es sogar ein Kurz-Comeback in der Kampfmannschaft. Für FCD-Trainer Mario Pürrer natürlich eine gute Nachricht, da sich so die Alternativen für den Trainer verbessern.

Vielleicht gibt es schon am kommenden Freitag die nächste Gelegenheit auf einen Einsatz für den Techniker, wenn das erste Meisterschafts-Heimspiel des Jahres gegen Tabellennachzügler Güssing auf dem Programm steht. Treiber könnte mithelfen, die avisierten drei Punkte gegen die Südburgenländer einzufahren.

Der Kapitän fehlt noch immer

Weiterhin (noch) nicht dabei ist Kapitän und Abwehrchef Christopher Lipowsky. Er laboriert noch immer an der Oberschenkel-Verletzung, die er sich beim Vorbereitungsspiel der Reserve gegen Oberpullendorf - eine Woche vor Meisterschaftsstart - zugezogen hat. Wie lange er noch ausfällt, steht noch nicht fest. Trainer Mario Pürrer: „Er arbeitet an seiner Fitness, das Güssing-Spiel kommt aber auf jeden Fall noch zu früh.“ Mit Christian Stutzenstein fehlte zuletzt ein weiterer Fixposten in der Mannschaft krankheits-bedingt. Der Flügelflitzer sollte aber in dieser Woche wieder ins Training einsteigen können und somit zumindest ein Thema für den Spieltags-Kader am Freitag werden. Die Kaderdecke der „Kreutzer“ wird also allmählich wieder etwas dicker.