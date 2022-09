Markus Buchner: „Ich fühle mich bestätigt“

Werbung

Im Leben kommt es meist anders, als man denkt – das gilt für einen Fußballtrainer freilich auch. Frag nach bei Markus Buchner. Am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 feierte er mit dem ASV Pöttsching in einem packenden Finale durch einen 3:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Bad Sauerbrunn 1b den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte. Nach der zweiten Runde der laufenden Saison trennte sich der Aufsteiger jedoch vom Coach.

„Die Vorbereitung war durch zahlreiche Ausfälle wirklich sehr schwer. Außerdem hat man beim Verein die Liga unterschätzt.“

Markus Buchner

Drei Pflichtspiel-Pleiten, ein 0:4 im BFV-Cup gegen Rohrbach sowie zwei 2:5-Niederlagen in der 2. Liga Mitte, bedeuteten das Aus für Buchner. „Ich verstehe es noch immer nicht“, spießt sich das Kapitel Pöttsching beim gebürtigen Wimpassinger und Wahl-Wulkaprodersdorfer nach wie vor. Für Buchner selbst ist retrospektiv leicht erklärbar, warum es nicht gelaufen ist: „Die Vorbereitung war durch zahlreiche Ausfälle wirklich sehr schwer. Außerdem hat man beim Verein die Liga unterschätzt.“

„Ich fühle mich jedenfalls bestätigt, dass es nicht an mir gelegen ist. Normalerweise steigt nach einer Trainerablöse, wenn es nicht gepasst haben soll, die Euphorie.“

Das sei für Buchner auch ein Mitgrund, warum nach nun acht gespielten Runden vier Punkte am Konto stehen. Erst übernahm interimistisch Co-Trainer Thomas Köller das Zepter. In der fünften Runde holte Pöttsching dann beim 1:1 daheim gegen Forchtenstein den ersten Zähler der Saison. Seit der sechsten Runde ist Christian Höllrigl neuer Chefcoach. Nach zwei Niederlagen sorgte Liga-Neuling Pöttsching am vergangenen Wochenende erstmals für sportliches Aufsehen, als man Leader Marz auswärts mit 2:1 besiegte. Buchner: „Ich fühle mich jedenfalls bestätigt, dass es nicht an mir gelegen ist. Normalerweise steigt nach einer Trainerablöse, wenn es nicht gepasst haben soll, die Euphorie. Trotzdem sind die gewünschten Ergebnisse lange nicht eingetreten.“

Buchner selbst war seit der Trennung übrigens nicht mehr am Platz, um sich seine ehemalige Mannschaft anzusehen. Das wird auch, wie er klarstellt, weiterhin nicht mehr passieren. Zu groß sei die aufgegangene Wunde. „Vor allem dass die Hintergründe für den Schritt schon länger in der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft gelegen haben sollen, wie das von Vereinsseite kommuniziert wurde, hat mich schwer getroffen. Für mich ist das Kapitel deshalb abgeschlossen. Es ist wie eine Scheidung.“

Sehr familiär und ein bekanntes Umfeld

Buchners Blick richtet sich spätestens seit dieser Woche ohnehin nicht mehr in den Rückspiegel. Der 44-Jährige blickt nach vorne, hat er doch eine neue sportliche Herausforderung angenommen. Er ist beim USC Wampersdorf gelandet, nach 29 Saisonen Ligazugehörigkeit stieg der Verein aus dem Bezirk Baden aus der 1. Klasse Ost ab, spielt seit Sommer in der 2. Klasse Steinfeld. Bereits in der Saison 2017/2018 betreute er die Kampfmannschaft, verließ den Verein dann aber in Richtung Wimpassing. Nun kehrt er zurück: „Es ist sehr familiär hier, ich kenne das Umfeld und bin sehr gerne wieder hier.“

Am Montag leitete Buchner bereits das erste Training mit seiner neuen Mannschaft, die mit drei Punkten Abstand zur Spitze auf Platz fünf liegt und am Samstag beim Tabellenzweiten Ortmann/Oed II antritt. „Die ersten Eindrücke sind super, die Mannschaft befindet sich in einem guten Zustand.“

Warum Markus Buchner in Wampersdorf übernommen hat, wo im Sommer mit Andreas Zöger ein neuer Trainer bestellt wurde, hat einen nach außen übrigens höchst skurrilen Grund. Nach vier Runden steht Wampersdorf mit drei Siegen sportlich nicht schlecht da, trotzdem erfolgte die Trennung. Der Grund, wie die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) berichten: Der ehemalige Felixdorf-Meistertrainer soll Wampersdorfs Obmann Hermann Hums bei einem Vorbereitungsspiel nicht die Hand gegeben, sondern nur mit Worten gegrüßt haben.

Nach einem „Hallo“ hieß es „Auf Wiedersehen“

Für Hums ein No-Go: „Die gesamte Mannschaft kommt und gibt mir die Hand, Zöger steht daneben und sagt ,Hallo‘. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Seit dem Vorfall soll laut NÖN die Stimmung zwischen Trainer und Obmann sehr angespannt gewesen sein. Auf Zögers Versuche bei einem Treffen reine Luft zu schaffen, soll der Obmann nicht reagiert haben. „Ich habe das Gespräch gesucht und wollte das Ganze besprechen, aber er hat nicht wirklich darauf geantwortet“, erklärte Zöger. „Es sitzt sehr tief in mir drinnen, wegen so einem Grund gehen zu müssen. Ich wünsche der Mannschaft weiterhin viel Glück – da ist einiges möglich“, zeigte sich der Trainer geschockt, entlassen zu werden, jedoch wollte er nicht im Bösen gehen. Sektionsleiter Thomas Rittenbacher zeigte Verständnis für beide Seiten: „Wir wollten einfach wieder Ruhe im Verein. Zöger hat seine Sache gut gemacht, aber es hat einfach nicht gepasst.“