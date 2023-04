Oberloisdorf verlor das Spiel und den Trainer

Werbung

Nach der bitteren 2:4-Niederlage beim Tabellenschlusslicht mussten die Funktionäre des SV Oberloisdorf eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Noch am selben Abend trat nämlich Trainer Gerhard Prikoszovich zurück. „Wir haben uns nach dem Spiel noch am Sportplatz in Oberloisdorf getroffen, da hat er seinen Posten zur Verfügung gestellt“, erzählt Obmann Manuel Pratscher. Am Trainer nagten vor allem die schwachen Auswärtsauftritte. Während man auf der heimischen Wiese bereits 23 Zähler einfahren konnte (Anm.: Platz vier in der Heimtabelle), stehen auswärts lediglich drei Unentschieden aus elf Begegnungen zu Buche. „Vielleicht kann ein anderer Trainer diesen Trend umkehren“, meint Prikoszovich, dem die Auswärtsmisere sichtlich an die Nieren ging. Seinem nunmehr Ex-Verein wünscht er alles Gute: „Es war eine sehr schöne Zeit. Ich bedanke mich beim Vorstand, dass ich dort arbeiten durfte.“ Pratscher schlägt in die selbe Kerbe: „Wir bedanken uns bei Gerhard für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Das Training am Montag übernimmt Abwehrspieler Patrick Kuzmits, der aktuell verletzt ist und über Trainererfahrungen aus dem Nachwuchsbereich verfügt. Wie es in Sachen Trainer weitergeht, wird erst entschieden. „Vielleicht belassen wir es bei einer Übergangslösung bis Sommer. Schnellschuss wird es sicher keinen geben“, so Pratscher. Man will also Ruhe bewahren beim SVO. Schließlich steht schon das nächste wichtige Spiel auf dem Programm. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es zum UFC Pilgersdorf und damit zu einem weiteren Gegner in den unteren Tabellenregionen. „Da sollten wir anders auftreten als zuletzt in den Auswärtsspielen“, weiß Pratscher. „Wir machen uns das Leben mit den vielen Auswärtsniederlagen selber schwer.“